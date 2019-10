Dass das so ist, sei reiner Zufall, sagt Gyde Jensen zu bento. Gyde ist 30, die jüngste weibliche Abgeordnete im Bundestag, und stand nach CDU-Kollege Philipp Amthor am häufigsten am Rednerpult. Eine Redequote für Frauen oder Millennials gebe es in der Fraktion nicht, sagt Gyde. Jede, die wolle, könne diesen Wunsch äußern.