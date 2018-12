Nadia Murad hat den Friedensnobelpreis erhalten. Die 25-Jährige kämpft gegen sexualisierte Gewalt und Kriegsverbrechen an den Jesiden durch den IS. In einer Rede vor dem Uno-Sicherheitsrat sagte sie einst: "Alle Verbrechen gegen Frauen und Kinder in Syrien, im Irak, in Somalis oder Nigeria müssen ein Ende finden. Überall auf der Welt. So schnell es geht." (bento)