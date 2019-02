Was soll genau geändert werden?

Die Grundlagen der derzeitigen zentralen Abschlussprüfung in Frankreich stammen aus dem Jahr 1808. Die Schüler müssen insgesamt sechs Abschlussklausuren in mindestens fünf verschiedenen Themengebieten absolvieren. Die Ergebnisse sind dabei noch wichtiger als in Deutschland: Die meisten Studiengänge in Frankreich haben eine Zulassungsbeschränkung, den Numerus Clausus. Sprich: Wer zu schlecht in der Abschlussprüfung ist, kann später nicht studieren.

Grund genug, diese Regelungen zu ändern. Allerdings stoßen die von Macron geplanten Reformen auf Widerstand. Seine wirtschaftsliberale Regierung plant nämlich, die Anzahl der Prüfungen zu reduzieren und neue Spezialisierungsthemen einzuführen. So sollen die Schülerinnen schon früher an das Bewertungssystem von Universitäten herangeführt werden.