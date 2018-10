Tech

"Nachricht von Mama" – die lustigsten Begegnungen zwischen meinen Eltern, der Technik und mir









Ob Tablet oder Smartphone: Meine Mutter ist technisch voll ausgestattet und gern online. Aber Tekkie-Mom hat eine etwas andere Herangehensweise an Emojis, Videotelefonate und Updates als wir Digital Natives – was uns beide durchaus erheitert. Oder verwirrt. Oder beides. Aber lest selbst:

Niemand hat irgendwas geklickt!

Regelmäßig ruft mich meine Mutter an, weil irgendwas weg ist.

Der Foto-Ordner ist weg. Alle Gesendet-Mails. Mehrere Fenster. Weg. Einfach so. Gerade war alles noch da.

"Du musst irgendwo geklickt haben", deute ich vorsichtig an.

"Wir haben wirklich nicht geklickt. Das war plötzlich weg."

"Das kann nicht sein. Ist doch auch nicht schlimm, wenn man mal aus Versehen irgendwo klickt.“