Gerechtigkeit

Lass uns keine Freunde bleiben – warum Nicht-Reden auch eine Option ist

Greta Thunberg, Rezo und Megan Rapinoe haben etwas gemeinsam

Sie will retten, nicht reden. Wenn Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg Ende August mit einer Segel-Jacht emmissionsarm in die USA reist, will sie dort beim Uno-Klimagipfel viele Menschen treffen, nur einen nicht: US-Präsident Donald Trump. "Wenn er nicht bereit ist, der Wissenschaft und Experten zuzuhören, wie soll ich ihn dann überzeugen? Wie soll irgendjemandem von unserer Bewegung das gelingen?", sagte die 16-Jährige im Schweizer Fernsehen auf die Frage, was sie dem Präsidenten sagen würde. (SPIEGEL)

Die "Fridays for Future"-Aktivistin ist nicht die Einzige, die in jüngster Zeit Trump das Gespräch verweigert hat. In El Paso, wo vergangene Woche ein junger weißer US-Amerikaner 22 Menschen erschoss, protestierten bei 40 Grad Celsius zahlreiche Menschen gegen den Beileids-Besuch des US-Präsidenten. Der kam vorsorglich erst gar nicht an die Gedenkstelle mit Blumen und Plakaten sondern umfuhr den Tatort mit seiner Kolonne.

Im Umgang mit erklärten Rassisten und Frauenfeinden wie Donald Trump ist Nicht-Reden in den USA inzwischen zu einer beliebten Strategie geworden.

Auch das Fußball-Nationalteam der Frauen hatte nach seinem WM-Erfolg wenig Interesse an einem Auftritt mit dem Präsidenten. Stattdessen hielt Kapitänin Megan Rapinoe in New York eine Rede, in der sie für Respekt für Frauen, die Rechte von LGBTQ und den gesellschaftlichen Zusammenhalt warb. "Wir haben eine Verantwortung füreinander!"