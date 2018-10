Fühlen

Drei Menschen erzählen, mit wie vielen Leuten sie geschlafen haben - und was das mit ihrem Sex macht

Das "erste Mal" war bei vielen vor allem: unbeholfen. Planlos liegt man aufeinander und weiß nicht so richtig, was zu tun ist. Sexualkunde und Pornos hatten uns theoretisch vorbereitet. Für die Praxis hat es nicht viel gebraucht:

Vorsichtig ging es rein, raus und schon war man fertig.



So richtig haben viele da noch nicht verstanden, was an Sex jetzt so toll sein sollte. Deswegen hat sich die Menschheit so verrückt gemacht? Seltsam.

Zum Glück blieb es aber nicht beim ersten Mal.

Wer übt, wird besser. So sieht es auch die Wissenschaft. "Sexualität ist ein Prozess. Das bedeutet, dass man natürlich ein Stück weit erst mal Wissen benötigt und üben muss", so der Sexualwissenschaftler Heinz-Jürgen Voß in unserem Interview zu dem Thema.

Dabei käme es nicht so sehr darauf an, mit wie vielen Partnern man die Erfahrung macht – sondern dass man sich überhaupt traut, sie zu machen.

Doch ab wann genau ist jemand eigentlich erfahren und wie äußert sich das genau? Reicht dafür ein Partner oder eine Partnerin aus? Oder führt hier Quantität zu Qualität?

Auf der Suche nach einer Antwort haben wir mit drei Leuten gesprochen. Alle sind in einer Beziehung und haben mit unterschiedlich vielen Partnern und Partnerinnen geschlafen.

Hier erzählen sie uns unter geändertem Namen, wie sie mit ihren Erfahrungen umgehen und wie unterschiedliche Partner ihr Sexleben beeinflusst haben.





Mira aus Flensburg