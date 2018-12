Streaming

Erkennst du die deutsche Fernsehsendung an einem Bild?

Ok, das Studio von "Wer wird Millionär?" zu erkennen, dürfte eigentlich kein Problem sein: Zwei Stühle, direkt gegenüber und in der Mitte ein Bildschirm. Schwieriger wird es, wenn es um kleine Details, Möbel oder Beleuchtung geht.



Wüsstest du auf Anhieb, welche Farbe die Stühle in der Sendung von Markus Lanz haben? Oder in welcher Talkrunde in der Mitte ein Tisch steht? Und wie der aussieht? Hier kannst du testen, wie gut du beim Fernsehen aufpasst.

