bento: Was denkst du darüber, dass am Donnerstag ein Antrag der Grünen im Bundestag abgelehnt wurde, 5000 Geflüchtete aus den Lagern in Griechenland direkt nach Deutschland zu holen? Sogar Abgeordnete aus der SPD haben mit der Notwendigkeit einer Lösung auf EU-Ebene dagegen gestimmt.

Franziska: Ich frage mich: Bis zu welchem Zeitpunkt können wir uns erlauben, darüber zu streiten, dass wir eine größere Lösung brauchen?



bento: Droht die Lage nicht schon zu eskalieren?

Franziska: Das ist eine Frage, die man durchaus stellen kann. Ich denke aber, dass ich das von hier aus, aus Mehrstetten, nicht bewerten kann.

bento: Würdest du dir wünschen, dass mehr Gemeinden, Kommunen und Städte in Deutschland sich bereiterklären, zusätzliche Geflüchtete aufzunehmen?

Franziska: Ich würde mir wünschen, dass jeder sich dazu bereiterklärt, alles in ihrer Macht stehende zu tun. Man sollte jedoch nicht die an den Pranger stellen, die einfach nicht können. Aber ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die in der Lage sind Menschen aus Seenot zu helfen, sich dieser Verantwortung auch stellen.

bento: Was fehlt jetzt noch, damit Menschen aus Seenot etwa nach Mehrstetten kommen können?

Franziska: Die Gesetzgebung muss einen Weg ermöglichen, um die Menschen auch tatsächlich zu verteilen. Wir sind bereit, sie aufzunehmen.