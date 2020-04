Denn das ist es ja, was Firmen leisten können: Menschen Chancen geben, die auf der Flucht sind.

bento: Gibt es ein Beispiel, bei dem das Ineinandergreifen von Staaten und Privatunternehmen gut gelingt?



Amanda: Die EU hat ein Handelsabkommen mit dem Libanon und Jordanien geschlossen, von denen Geflohene in den Ländern nun profitieren. In beiden Ländern leben viele Menschen in Flüchtlingslagern, oft ohne große Perspektive. Nun werden sie von großen Firmen vor Ort Arbeitskräfte angestellt und das, was sie produzieren wird bevorzugt in den Handel gebracht.

Was wir dort sehen, ist ein Blick auf Migration, der sich verschiebt: Sie wird nicht mehr nur negativ gesehen, sondern als wirtschaftlicher Faktor.



bento: Besteht da nicht die Gefahr, dass Migrantinnen und Migranten ausgebeutet werden?

Amanda: Es geht ja nicht um billige Arbeitskräfte, es geht um kreative junge Menschen, die sich eine Zukunft aufbauen wollen. Die sind dankbar, dass sie nicht im Migrationskreislauf gefangen bleiben – sondern die Chance bekommen, zu arbeiten.