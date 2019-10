Hunderte Anrufe hat Ali Can auf seiner "Hotline für besorgte Bürger" inzwischen angenommen. Im September 2016 rief er das Projekt ins Leben, um Menschen die Angst vor Flüchtlingen zu nehmen. Mittlerweile bekommt er so viele Anfragen, dass er sein Lehramtsstudium auf Eis gelegt hat.

Can zufolge rufen ihn längst nicht nur "besorgte Bürger" an. Sondern auch freiwillige Helfer, die um Rat bitten. Der 23-Jährige gibt mittlerweile auch Kurse und wird zu zahlreichen Diskussionsrunden eingeladen und kann davon mittlerweile ganz gut leben. Sein Herzensprojekt ist allerdings nach wie vor die "Hotline für besorgte Bürger" - obwohl nicht alles so läuft, wie er es anfangs gedacht hatte, das für Anrufer kostenlose Angebot bezahle er aus eigener Tasche.

In seinem Buch "Antworten vom Asylbewerber Ihres Vertrauens" zieht er Bilanz. Im Interview erzählt er, welche Fragen ihm gestellt werden - und welche Vorurteile er selbst hat.

Als du die Hotline ins Leben gerufen hast, warst du zunächst nur einmal wöchentlich erreichbar, mittlerweile hast du die Anrufzeiten erweitert. Wer meldet sich bei dir?

Eigentlich war mein Angebot an Leute gerichtet, die Vorurteile gegen Flüchtlinge und Migranten haben - und die rufen auch an. Mittlerweile fragen mich aber auch viele Menschen um Rat, die sich für Flüchtlinge engagieren. Die haben dann interkulturelle Probleme und kommen an einer Stelle nicht weiter.