Warum darf das Schiff keinen Hafen anlaufen?

Italien und Malta haben ihre Häfen für Schiffe mit Geflüchteten an Bord geschlossen. Die populistische Regierung in Italien hat Rettungsschiffe von privaten Hilfsorganisationen bereits mehrmals blockiert. Italiens fremdenfeindlicher Innenminister Matteo Salvini (Lega Nord) twitterte am Samstagmorgen in Richtung der Besatzung der Sea-Watch 3. "Meine Antwort ändert sich nicht: Die italienischen Häfen sind geschlossen, schrieb er.