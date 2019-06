Wenn der Internationale Strafgerichtshof die Ermittlungen wirklich aufnimmt: Wie hoch schätzt du die Chancen ein, dass dieser Fall ernsthafte Konsequenzen hat?

Riesig, denn aus rechtlicher Perspektive ist der Fall einfach. Das Einzige, was die Ermittler machen müssen, ist in die Archive der Ministerien nach Paris, Berlin, Brüssel und Rom zu gehen und festzustellen, wer genau diese Politik vorangetrieben hat, die zum Tod von mindestens 14.000 Menschen geführt hat. Zum Beispiel muss ermittelt werden, ob der damalige italienische Innenminister Angelino Alfano 2014 alleine die Entscheidung getroffen hat, das Seenotrettungsprogramm „Mare Nostrum“ einzustellen oder ob Angela Merkel und der damalige französische Präsident François Hollande Druck auf ihn ausgeübt haben. Die EU hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Es dürfte also keinen Grund für die betroffenen Staaten geben, eventuelle Ermittlungen nicht zu unterstützen.

Was ist euer Ziel?

Wir wollen, dass die Verantwortlichen für diese Politik ins Gefängnis gehen. Mindestens 14.000 Menschen sind tot. Schon wenn man einen Menschen umbringt, kann man dafür lebenslänglich bekommen. Jahrelang dachten die Verantwortlichen, dass sie ungestraft davonkommen, weil die Opfer ihrer Politik keine Möglichkeit hatten, sich rechtlich zu verteidigen. Und weil sie sogar noch politischen Nutzen aus ihren Entscheidungen ziehen konnten. Das Töten hatte keinen Preis.

Bis heute sterben Menschen im Mittelmeer. Welche Auswirkungen könnte ein Verfahren auf die aktuelle Situation haben?

Momentan denken Entscheidungsträger nicht darüber nach, dass ihnen rechtliche Konsequenzen drohen könnten. Ein Verfahren könnte das ändern und zu viel größerer Vorsicht führen, zum Beispiel bei der Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache. 2017 hat der deutsche Botschafter in Niger in einem Bericht an Merkel von „KZ-ähnlichen Zuständen“ in den libyschen Gefangenenlagern gesprochen. Man kann das ignorieren, so wie Merkel das getan hat, wenn man nicht mit Konsequenzen rechnet. Sobald sich das aber ändert, wird das auch Auswirkungen auf die aktuelle Politik haben. Da bin ich mir sicher.