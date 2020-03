"Hast du dir noch nie überlegt, aus der Partei auszutreten?", frage ich ihn. "Seit ich hier bin, tue ich das in jeder freien Minute“, sagt er. "Eigentlich müsste das die logische Konsequenz sein, ja.“ Aber da ist noch dieser Strohhalm der Hoffnung. Dass sich die CSU wieder auf ihre Werte besinnt: Christliche Solidarität und der Glaube, dass Heimatliebe und Willkommenskultur vereinbar sind. Und die Angst, dass fünf Jahre Parteiarbeit umsonst wäre. Angst die Freunde zu verlieren. Und die Angst, zu enttäuschen.

So viele freie Minuten gibt es aber in Zakany nicht. Um Angst zu haben, um nachzudenken. Zug sechs. Food, food. Family, family. Baby, Baby. Basti rennt, hält die Essentütchen hoch, die Wasserflaschen. Bis nichts mehr da ist. "Hey, my friend“, ruft ihm ein Familienvater aus dem Zug zu, als Basti schon wieder gehen will. Die beiden kleinen Töchter drücken ihre Nasen gegen die Fensterscheibe, während sie auf dem labbrigen Weißbrot herumkauen. "What´s your name?“ "I´m Basti.“ "Thank you Basti. You made my family happy. You are my hero.“