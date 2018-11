Wenige Monate später kamen an diesem Sonntag nur noch einige Hundert zu den Protesten, in Berlin waren 250 Personen angemeldet. Auch in Hamburg zeigten die Bilder deutlich weniger Menschen.

Doch denen, die kamen, ging es wohl auch um ein grundsätzliches Zeichen.

In einer Zeit, in der Flüchtlinge auf Plakaten zur Ausreise aufgefordert werden und Politiker über Abschiebungen nach Syrien diskutieren, gibt es immer noch Menschen, die anders denken und an einer offenen Flüchtlingspolitik festhalten.

Schon in der Vergangenheit hatten linke Aktivisten die Namen toter Flüchtlinge öffentlich aufgeführt. Dass diese Aktionsform jetzt wiederholt wurde, liegt auch am Datum. An diesem Sonntag ist Volkstrauertag. An dem Tag wird traditionell an Kriegsopfer und Opfer von Gewaltherrschaft erinnert. Auf der Flucht gestorbene Menschen hatten in dieser Erzählweise – anders als tote Wehrmachtssoldaten, beispielsweise – bislang dagegen keinen Platz.