Aber wofür bekommt man eigentlich wie viele Punkte? Und kann mir der Führerschein entzogen werden, obwohl ich einfach nur betrunken bei Rot über die Ampel gegangen bin? Mit diesem Quiz kannst du es endlich rausfinden – und vielleicht zu einem besseren Verkehrsteilnehmer werden.

Übrigens: Bei allen Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Straßenverkehr kann Einspruch eingelegt werden – in manchen Fällen wird dann zu Gunsten der Angeklagten entschieden. Für unser Quiz gehen wir aber davon aus, dass nach dem Bußgeldkatalog des Kraftfahrt-Bundesamtes entschieden wird, du noch keine Punkte in Flensburg besitzt und nicht mehr in der Probezeit bist. Außerdem wird bei dir keine besondere Gefährdung festgestellt.