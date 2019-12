Was beide Jungstars aber auch verbindet: Sie sind Mitglieder sozialdemokratischer Parteien, die tief in der Krise stecken. In Deutschland steht die SPD mit Umfragewerten von unter 15 Prozent besonders schlimm da. In Finnland, wo die "SDP" zuletzt auf knapp 18 Prozent der Stimmen kam, sieht es kaum besser aus.

Jüngste Umfragen sehen die Partei nur noch auf Platz vier, das Durchschnittsalter der finnischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten liegt aktuell bei fast 62 Jahren – keine der anderen wichtigen Parteien in Finnland ist so alt. Veera Alahuhta sieht die Krise der SDP aber auch als Chance zur Veränderung: "Deshalb erhalten junge Menschen an vielen Orten Verantwortung."