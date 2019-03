Wie also kann man über diese Taten als das sprechen, was sie wirklich sind? Die Lösung dafür hat die US-Feministin Diana Russel schon vor 40 Jahren gefunden: das Wort Femizid.

Als Femizid wird der Mord an einer Frau bezeichnet.

Oder eher: der Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist. Auch die WHO verwendet den Begriff. Die Bundesregierung hat erst im vergangenen Jahr einen Antrag der Linkspartei abgelehnt, ihn auch in Deutschland zu benutzen.

In der Bundesrepublik entsteht keine öffentliche Diskussion über den Begriff. Anders ist das im Ausland: In Österreich brennt gerade eine Debatte über die hohe Zahl an Gewalttaten gegen Frauen, die Struktur dahinter und über das Wort Femizid (Vice). In Argentinien haben in den vergangenen Jahren Aktivistinnen der Frauenbewegung "Ni una menos" erkämpft, dass Femizid als Bezeichnung in den Medien und sogar vor Gericht verwendet wird. Dadurch ist dort ein Bewusstsein über das strukturelle Ausmaß von Frauenmorden entstanden, das es so in Deutschland bisher nicht gibt. (DLF)