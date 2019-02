Als die Frau mit dem Doppelnamen die Bühne stürmt, um Bernd Stelter für seinen Witz anzumaulen (bento), dachten Tausende Frauen:

Hey, die KENN ich doch.

Das ist doch diese Freundin, die neulich den sexistischen Witz auf der Party gnadenlos angesprochen hat – während alle anderen ihn höflich überhörten. Oder die Frau aus der Netflix-Serie (bento), die nach dem Großer-Salat-großer-Penis-Witz ("You like it big?") einfach mal das Date beendet hat. Und sie ist die Kollegin, die über den wenn-meine-Frau-wüsste-Witz im Büro demonstrativ nicht lacht.