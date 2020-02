Auf ein 16-jähriges Mädchen prasseln alle möglichen Einflüsse aus der Werbung, von Freunden und der Familie ein. Du musst schlank sein, du musst schön sein, du musst die richtige Kleidung tragen. Was bei weitem nicht jedes Mädchen hört: Du darfst dich von deinem Geschlecht nicht auf deinen Platz im Leben festlegen lassen.

In Schweden verteilt eine Frauenrechtsorganisation deshalb an alle 16-jährigen Jungen und Mädchen das Buch "We Should All Be Feminists" der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie. Adichie wurde durch einen gleichnamigen TED-Talk über "fröhlichen Feminismus" weltberühmt.