Aber trügt mich meine Erinnerung? Oder hat sich seitdem ohnehin viel verändert? Ich werfe einen Blick in zwei Schulbücher.

Das erste Buch heißt "Geschichte entdecken 3 – Ausgabe Hessen" und ist aus dem Jahr 2015. Ich blättere mich durch die Seiten und halte Ausschau nach Frauen. Irgendwann werde ich im Kapitel über die Französische Revolution fündig. Ihr Name: Joséphine. Nicht mal ein Nachname. Joséphine ist aber nicht alleine, Napoleon ist natürlich auch da. Ein Mann an ihrer Seite. Ich blättere weiter, bis ich am Ende angelangt bin. Hier werden noch einmal die wichtigsten Personen aufgelistet. Sieben sehr wichtige Personen – sieben Männer.