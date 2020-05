Fühlen

Städte-Herzschmerz: Wie komme ich gut in einer neuen Stadt an?

Wir haben eine Trauer-Expertin gefragt.

Dass ich in der ersten Woche nach meinem Umzug heulend in der U-Bahn sitze, hätte ich nicht gedacht – und doch kullern Tränen meine Wangen hinunter. Eigentlich ist das ein ganz normaler Samstagmorgen, doch alles hier wirkt fremd, kalt und grau. Ich vermisse den Geruch meiner Wohnung, die bekannte Durchsage in der Bahn, die Kassiererin im Supermarkt um die Ecke. Dabei hatte ich mich doch so auf Hamburg gefreut – wieso fällt es mir dann so schwer, das Gute in dieser Stadt zu sehen?

Das hier fühlt sich nicht nach der Sorte Heimweh an, die man auf Klassenfahrt hat. Das ist richtiger Liebeskummer: Als hätte meine Studienstadt Wien mit mir Schluss gemacht und Hamburg müsse nun die klaffende Lücke ersetzen. Wie komme ich bloß über diesen Herzschmerz hinweg?