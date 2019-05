Streaming

Du hast ein Sky-Ticket nur für "Game of Thrones"? Diese Serien kannst du damit sehen, bevor du Ende Mai wieder kündigst

Gerade läuft die achte und letzte Staffel von "Game of Thrones". Weltweit schauen dabei 17,4 Millionen Menschen zu, was in Westeros passiert, so der Sender HBO. (Spiegel Online)

In den USA müssen sie einfach nur den Fernseher einschalten (oder über die Seite von HBO streamen). In Deutschland gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, die Serie legal und zeitnah zur US-Ausstrahlung zu schauen: über einen Drittanbieter, den Pay-TV-Sender Sky und das Sky-Ticket. (Spiegel Online)



Wer die ganze Serie sehen möchte, braucht sogar zwei Sky-Tickets: eines für April und eines für Mai. Zum Serienstart zahlte man ab Mitte April 4,99 Euro, für den Mai dann 9,99 Euro.



Das macht stolze 15 Euro für sechs Folgen "Game of Thrones". Da geht doch mehr!

Du hast das Sky-Ticket und willst noch möglichst viel Binge Watching mitnehmen, bevor du eventuell wieder kündigst?

Diese Serien kannst du sehen, während du auf "Game of Thrones" wartest oder nachdem die letzte Folge am 19. Mai gelaufen ist.

1 Fabian empfiehlt: "Der Pass"

Genau auf der Grenzmarkierung zwischen Deutschland und Österreich wird eine grausam arrangierte Leiche gefunden. Wenig später folgen weitere Morde. Das klingt zunächst nach einem Abklatsch der skandinavischen Krimiserie "Die Brücke", entwickelt sich aber eher in die Richtung von "True Detective": Der Serienkiller will etwas gegen den moralischen Verfall der Menschheit tun, die Ermittler verzweifeln beinahe an ihren erfolglosen Versuchen, ihn zu schnappen.

Anfangs wirken die Unterschiede zwischen den Ermittlern gewollt und überspitzt – auf der einen Seite die übereifrige deutsche Kommissarin, auf der anderen der kaputte, korrupte Österreicher. Aber "Der Pass" funktioniert – vor allem durch das Zusammenspiel der ungleichen Kollegen. Eine absolut spannende Thriller-Serie, die sich von anderen abhebt.