Gerechtigkeit

Deutschland braucht Mustafa. Wann kommt er endlich?

Mustafa musste Deutschland mit acht Jahren verlassen. Nun will er zurück – als Arbeitskraft

Als Mustafa Krasnic mit seinem silbergrauen Audi 80 um die Kurve fährt, klappert die Beifahrertür des alten Autos, als würde sie gleich aufspringen. “Halt mal bitte” sagt Mustafa in akzentfreiem Deutsch, dann schaltet er zurück in den vierten Gang. Eigentlich wollte der 20-Jährige auf dem Flohmarkt in Nikšić, Montenegro, ein paar gebrauchte Skianzüge verkaufen, doch den ganzen Morgen über hat es pausenlos geregnet. Zwei Stunden Fahrt waren umsonst, Mustafa will nur noch nach Hause.

Eigentlich sollte er hier längst weg sein. Zurück in Deutschland, dem Land, in dem er geboren wurde. Mustafa und seine Familie mussten gehen, als er acht Jahre alt war. Aus einer Kleinstadt bei Tübingen zogen sie an den Rand einer Mülldeponie in Montenegro.