Gerechtigkeit

Raus aus dem Teufelskreis – Kanax in die Politik

Wählen ist für Menschen mit Migrationshintergrund oft ätzend. Zeit, dass Parteien Verantwortung dafür übernehmen

Für mich ist der Gang zur Wahlurne eine Katastrophe. Das gilt immer, aber bei Regionalwahlen ganz besonders. Gerade pilgern in Hamburg die Menschen in Grundschulen und Turnhallen, um ihre Stimmen abzugeben, und in knapp drei Wochen wird in meiner Heimat, in München, wieder gewählt. Und wieder weiß ich nicht wirklich, was ich machen soll.

Meine Mama musste mich früher oft zwingen: "Wenn du schon einen deutschen Pass hast, dann wähl wenigstens auch!" – reichte zwar meist, um an mein schlechtes Gewissen zu appellieren. Aber Spaß oder Freude daran hatte ich noch nie als Bürger in diesem Land. Denn das Ergebnis ist, zumindest hier in München, jede Legislaturperiode gleich: Ein alter, weißer Mann wird Bürgermeister. Und, Überraschung, im Stadtrat sitzen auch fast nur alte, weiße Männer. Letzteres ist in ganz Deutschland so.