Sport

Deniz Naki fordert Özil auf, auch Rassismus in der Türkei zu bekämpfen

Zwei Perspektiven ehemaliger Profis mit Migrationshintergrund

Der kurdischstämmige Fußballer Deniz Naki hat Mesut Özil für seine Äußerungen um seinen Rücktritt kritisiert. In einem Facebook-Post wandte er sich direkt an den ehemaligen Nationalspieler und forderte ihn auf, sich nicht nur in Deutschland gegen Rassismus und Ausgrenzung zu stellen, sondern auch in der Türkei.