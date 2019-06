Doch, das geht mir total nahe. Aber die Fragen, die uns dabei beschäftigen sollten, sind: In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und wie schaffen wir es, respektvoll miteinander umzugehen, auch wenn wir nicht einer Meinung sind? Ich frage mich auch, wie ich an die Leute rankomme, die beispielsweise auf Social Media mitlesen, aber für keine Seite Partei ergreifen. Meiner Wahrnehmung nach ist die Mehrheit in Deutschland gegen rechte Gewalt, auch in verbaler Form. Wenn wir also alle lauter wären, würden die Diskussionen nicht mehr von einer kleinen Gruppe dominiert, die von dem Hass und der Verunsicherung profitiert.

Vor kurzem wurde der CDU-Politiker Walter Lübcke erschossen, ein Rechtsradikaler gilt als dringend tatverdächtig. Wie hast du den Fall verfolgt?

Dieser feige und bösartige Mord ist unfassbar schlimm. Es übersteigt meine Vorstellungskraft, dass das irgendjemand anders sehen könnte. Ich finde es gut und wichtig, dass der Generalbundesanwalt sich dem Fall angenommen hat. Wir können das nicht als Einzelfall abtun.