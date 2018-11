Nein. Das ist alles falsch.

Trotzdem kursieren solche und ähnliche Gerüchte immer wieder (Hamburger Morgenpost). Solche Fake News werden in unsere Social-Media-Timelines gespült oder erreichen uns über WhatsApp-Kettenbriefe – vor allem in der Vorweihnachtszeit. Und Menschen glauben sie.

Dabei ist es gar nicht so schwer zu erkennen, welche Informationen seriös sind und welche nicht – wenn man weiß, worauf man achten muss. Die Nachricht über das Weihnachtsgeld für Flüchtlinge – die seit Jahren immer wieder kurz vor Weihnachten verbreitet wird – besteht beispielsweise nur aus einem Absatz voller Rechtschreibfehler und einem Bild, aufgenommen von einem Fotografen, am 10. September 2015 in Berlin-Spandau. Das ist alles. So sieht sie aus: