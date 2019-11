Alexander: In meinem Stadtteil gab es eine Gruppe. Das hatte mich sehr gefreut, ich hatte auf sowas gewartet. Ich bin dann zu einem Vortrag gegangen. Dort gab es Anmeldebögen für Interessierte, das fand ich schon etwas komisch: Es geht um politische Aktionen, eventuell auch zivilen Ungehorsam – und als erstes sollte ich Namen und Adresse angeben? Es war auch nicht klar, was mit diesen Zetteln passiert. Ich habe dann lieber auf anderem Wege mitgeteilt, dass ich Interesse habe, mitzumachen. Danach ging es ziemlich schnell und hat auch Spaß gemacht.

bento: Wann kamen die Zweifel?

Alexander: Die erste Aktion, an der ich teilgenommen habe, war bei den Cruise Days in Hamburg. Bei der Aktion wurde eimerweise Kunstblut über die Hafentreppe gekippt. Dabei habe ich mich wirklich unwohl gefühlt. XR arbeitetet oft mit emotionalen Bildern: Die Leute sollen ein Gefühl zur Klimakrise entwickeln – und für viele ist das Angst, Wut oder Trauer. Die Aktionen sollen diese Gefühle verstärken oder in Bilder fassen. Ich fühlte aber nur Ablehnung für die Aktion mit dem Blut. Es ist völlig unangebracht, mit so gewaltvollen Bildern zu arbeiten, wenn es eigentlich um das Klima und gemeinsame Lösungen geht.