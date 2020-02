Mit seinem weißen Turban und seinem makellosen Gewand wirkt er wie ein Fremdkörper, als er in das Café kommt, in dem Magdy auf ihn wartet. Ein dichter Schnäuzer wölbt sich über seine Lippen; wenn er lacht, kommen gelbliche Zahnstummel zum Vorschein.

Hilfe in Glaubensfragen: Christen fragen Muslime fragen Christen

Zwischen Schwarztee und Wasserpfeifen klagt dann der Kopte dem Muslim seine Frauenprobleme und der Muslim erzählt dem Kopten von den Dschinn, islamischen Dämonen, die in und um uns herum hausen. "Dschinn sind aus rauchlosem Feuer erschaffen", sagt Scheich Al-Asmar, "also kann man sie mit Rauch bekämpfen".

Er zündet ein Gemisch aus Safran und Weihrauch an und schreibt einen Namen in Arabisch auf einen Zettel. "Der Name deines Dschinns", erklärt der Exorzist, "wir ertränken ihn jetzt". Dann stopft er den beschriebenen Zettel in ein Wasserglas und beginnt seine Rezitationen.

In der Fotostrecke – Exorzismus in Ägypten: