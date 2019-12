Sandra, die in diesem Artikel anonym bleiben will, weiß noch genau, wie erniedrigt sie sich gefühlt hat, als sie zum ersten Mal einem Mann begegnete, der masturbierte: "Ich war mit Freundinnen unterwegs, mitten am Tag. Wir wollten auf eine Aussichtsplattform. Auf einmal saß er da, ein paar Meter weiter oben auf einer Bank, grinste uns an und holte sich einen runter." Sie und ihre Freundinnen wussten nicht, was sie tun sollen – also seien sie ganz beschämt umgekehrt und einen Umweg gegangen. Bis heute ärgert es Sandra, dass er "gekriegt hat, was er wollte: drei verunsicherte, junge Frauen, die sich von seinem Penis in die Flucht schlagen ließen."