Gerechtigkeit

Warum ich dem Hartz-IV-TV dankbar bin, dass es Armut zeigt, wie sie wirklich ist

In München gab es vor Kurzem eine Ausstellung mit den Fotos armer Menschen: Arme alte Menschen beim Kochen, arme Kinder auf einem ollen Sofa. Es sind Menschen aus RTL2-Produktionen: "Armes Deutschland" und "Hartz und herzlich". Die Fotos hat eine Fotografin für den Sender geschossen.

Interessant, denke ich und nehme einen Schluck von meinem Berlin-Mitte-Latte.



"Es sind nüchterne Bilder, die nicht beschönigen, den Protagonisten aber auch nicht die Würde nehmen", schreibt die "Süddeutsche Zeitung" dazu. Der Artikel heißt: "Armut an den Wänden, Sekt in den Gläsern".

Ich verschlucke mich fast. Was soll das heißen – trinken arme Menschen keinen Sekt? Wie sollte eine Fotografin armen Menschen überhaupt "die Würde nehmen"? Und woran machen wir fest, dass die Fotografierten noch genug davon haben: am weichen Licht?

Ich glaube, es gibt ein kolossales Missverständnis darüber, was die Würde armer Menschen ausmacht. Und über die Rolle von Trash-TV.

Zuerst einmal ist Armut nichts Diffuses. Armut bedeutet, dass das Geld nicht reicht. Das weiß ich, seit ich klein war und unter Menschen lebte, die meinen 2,90-Latte für die ultimative Dekadenz halten würden.

Nach der Schule flitzte ich damals nach Hause, machte den Fernseher an und flüchtete in die Welt amerikanischer TV-Serien. "Für alle Fälle Amy", "Eine himmlische Familie" und "Ally McBeal". Dort verließen die Erwachsenen morgens das Haus zum Arbeiten, nachmittags gab es Klavierunterricht. Zu jedem Abendessen stand auch ein Salat auf dem Tisch und danach reichte man Käse am Stück.