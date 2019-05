Und das zeigt nun Wirkung. Der Erfolg der Grünen liegt vor allem an diesem großen Augenmerk auf der Klimakrise. Kein anderes Thema hat die vergangenen Wochen derart bestimmt, die Grünen erschienen vielen als die Partei, die am glaubwürdigsten Antworten liefern will.

Grünen-Chef Robert Habeck sagte in der ARD: "Sicherlich hat die Klimafrage zum ersten Mal in einem bundesweiten Fall so eine dominante Rolle gespielt, dass die Zögerlichkeit der Großen Koalition da negativ gewirkt hat".