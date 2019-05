Art

Warum Deutschrap eine #MeToo-Debatte braucht

Nach den Vorwürfen gegen Gzuz und Bonez MC fordert die Szene eine Sexismus-Debatte.

Am Dienstag vergangener Woche warf Gzuz' Ex-Partnerin ihm in ihrer Instagram-Story häusliche Gewalt vor (bento). Rapper Bonez MC wiederum machte sich auf Instagram über die Vorwürfe gegen Gzuz lustig. Doch auch gegen ihn soll bereits ein Verfahren wegen häuslischer Gewalt laufen, berichtet die Bild-Zeitung. Wer von Gzuz wissen wollte, was an den Vorwürfen gegen ihn dran ist, bekam keine inhaltliche Antwort – nur die Drohung einer Anwaltskanzlei, dass man nicht berichten dürfe. Mehrere Medien nahmen daraufhin ihre Artikel aus dem Netz, darunter auch das Portal rap.de.

Jetzt fordert dessen Chefredakteur Oliver Marquart, es müsse endlich eine offene Debatte über #MeToo in der Deutschrap-Szene geben, denn das Problem sei strukturell. (Rap.de)

Rap hat also ein Problem mit Sexismus? Das überrascht ungefähr niemanden.

Die "Süddeutsche Zeitung" zählte im Jahr 2017 Vorfälle auf der ganzen Welt, in denen Rapper wegen sexualisierter Gewalt vor Gericht standen, durchforstete Listen mit den schlimmsten Vergewaltigungs-Lyrics in Rapsongs und stellte fest: Trotzdem gibt es keinen Aufschrei von Betroffenen. Kein Rütteln an den Strukturen der Branche.

Kein #metoo, nirgends.

Das könnte sich jetzt ändern. Musikjournalist Marquart stellt auf rap.de vier Forderungen:



Sexistische Texte dürfen nicht mehr verharmlost werden.

Das Victim Blaming von Opfern von Sexismus und sexueller Gewalt soll aufhören.

Frauen, die sexuelle Übergriffe erlebt haben, muss zugehört werden (#metoo).

Dahinterliegende gesellschaftliche Strukturen, die Gewalt gegen Frauen normalisieren, müssen sichtbar gemacht werden.

Er habe selbst lange gedacht, sexuelle Gewalt in Rap-Texten sei okay, schreibt er. "Motto: Solche Inhalte provozieren, Provokation ist Kunst, Kunst darf alles." Heute sei ihm das peinlich. Zukünftig will er "das Thema viel ernster nehmen".

Aktivistin und Musikjournalistin Salwa Houmsi sieht das etwas anders.

Nicht die Journalistinnen seien Schuld daran, dass das Thema bisher nicht ernstgenommen wurde, schreibt sie auf Instagram. Die machten schon seit Jahren auf Sexismus in der Branche aufmerksam. Das Problem seien Menschen in Machtpositionen: Booker, Manager, Produzenten - und Fans.