Was im ersten Jubel kollektiven Aufatmen zur Europawahl unterging und nicht so recht in den Reim passen will: der Osten ist blau. Blauer als bei der letzten Europawahl. Blauer als jemals zuvor. Und das sollte den Jubel über den neuen grünen Konsens in den Schatten stellen.

In Sachsen und Brandenburg kommt die AfD auf 25,3 und 19,9 Prozent und ist damit stärkste Partei. In Thüringen ist die CDU nur knapp in Führung. Bundesweit hat die AfD 11 Prozent der Stimmen geholt, das liegt unter dem Ziel, das sich die Partei gegeben hatte (15-20) – und auch unter dem Ergebnis der Bundestagswahl. Es gibt also AfD-Wählerinnen und Wähler, die sich dieses Mal für eine andere Partei entschieden haben. Aber nicht in Ostdeutschland.