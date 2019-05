In zwei Wochen findet die Europawahl statt – und schaut man auf alle 28 Mitgliedsländer, stehen Hunderte Parteien zur Auswahl. Im EU-Parlament bilden sie dann gemeinsame Fraktionen. Allein in der EVP, die europäischen Christdemokraten, sind 50 Parteien organisiert: Die deutsche CDU sitzt dort in einer Fraktion mit der rechten ungarischen Fidesz und den französischen Republikanern.

In Deutschland haben wir allerdings "nur" die Wahl zwischen 40 Parteien. Wie die Parteien in unseren EU-Nachbarn ticken, bleibt uns eher verborgen.



Der Wahl-O-Mat von "EU and I" will das ändern: Zur Europawahl stellt er alle Parteien aller EU-Länder gegenüber – und verrät dir, wo dein politisches Herz wirklich schlägt.

Das hat – auch für deine Wahlentscheidung in Deutschland – gleich mehrere Vorteile: