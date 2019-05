Fühlen

Patriks Brieffreund ist ein zum Tode verurteilter Mörder. Wie funktioniert so eine Freundschaft?

Zwei Mal pro Monat bekommt Patrik, 22, einen Brief von seinem Freund William, dem Mörder.

William schreibt:

"Mir fehlt es, mit meinen Enkelkindern kommunizieren zu können und ich hoffe und bete, dass sie eines Tages, bevor ich gestorben bin, neugierig werden, wer ihr Großvater ist, und nach mir suchen oder mich vielleicht sogar besuchen."*

William, 65, schickt diese Sätze aus einem US-Gefängnis in Jacksonville, Florida. Seit Jahren wartet er auf seine Hinrichtung.

Patrik wohnt in Bern in der Schweiz, er studiert Medizin, reist gerne, trifft sich mit Freunden.

Die Leben der beiden Männer könnten kaum unterschiedlicher sein. Patriks ganzes Leben liegt vor ihm. William muss davon ausgehen, dass seines bald zu Ende ist. Er hat im Oktober 2000 eine junge Frau erschossen. Seine Frau. Er gestand die Tat – und wurde zum Tode verurteilt.

Was haben sich diese beiden Männer zu erzählen? Warum pflegt man eine Brieffreundschaft zu einem Mörder? Was macht eine solche Freundschaft mit einem selbst?

Anfang 2016 war Patrik auf der Suche nach einem Ehrenamt. Er wollte neben dem Studium etwas Gutes tun, Menschen helfen. Er lernte gerade in der Bibliothek für die Prüfungen, als er in der Kaffeepause in einem Magazin blätterte und an einem Artikel hängen blieb: "Briefe aus dem Todestrakt". Der Text handelte vom Verein Lifespark, der Brieffreundschaften zu Todestraktinsassen in den USA vermittelt.

Am Telefon erzählt Patrik:

Der Artikel ließ mir keine Ruhe, ich googelte den Verein am gleichen Abend, las das ganze Wochenende alles, was ich über diese Brieffreundschaften finden konnte. Mir war klar, dass jemand, der im Todestrakt sitzt, keine Kaugummis geklaut hat. Dann schrieb ich dem Verein eine Mail und meldete mich an.

Lifespark wurde Anfang der Neunzigerjahre von drei Schweizerinnen gegründet. Das Ziel: Sie wollten sich für das Ende der Todesstrafe einsetzen. Nach einem Jahr bekam der Verein eine Art Fanbrief von einem Todeszellinsassen aus den USA – die erste Brieffreundschaft war entstanden. (Lifespark)

Der Verein vermittelte eigenen Angaben zufolge in den vergangenen 25 Jahren 1800 Brieffreundschaften. Häftlinge können sich auf eine Warteliste setzen lassen, sie erfahren meist über andere Häftlinge davon. Derzeit stehen 88 Männer auf der Warteliste.

Als Patrik sich vor drei Jahren bewarb, stand William ganz oben:

Meine größte Sorge war vor Beginn der Brieffreundschaft: Was, wenn ich mit einem bösartigen Menschen in Kontakt komme, der seine Tat nicht bereut? Mir war klar, dass jemand, der im Todestrakt sitzt, keine Kaugummis geklaut hat. Gleichzeitig war ich fasziniert: Wie ist so ein Mensch, der jahrelang eingesperrt ist, kaum Kontakt zur Außenwelt hat? Kann ich für diese Person vielleicht das Fenster nach außen sein?

Seit 16 Jahren sitzt William mittlerweile im Todestrakt. Es gab mehrere Berufungsverfahren, weil die Jury in der ersten Verhandlung nicht einstimmig für seine Todesstrafe gestimmt hatte. Immer wieder keimt dann Hoffnung auf – vielleicht muss William nicht sterben? Dann wird das Urteil wieder bestätigt, Williams Hoffnung zunichte gemacht. Er hat wenig Kontakt zur Außenwelt. Aber er hat Patrik.