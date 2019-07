Doleschal ist so was wie der lockere, große Bruder von Philipp Amthor. Als wir ihn fragten, ob wir an seinem ersten Tag in Brüssel dabei sein können, rief er gleich zurück, der Tenor: Klar! Das Tagesprogramm schicke er per Mail. Da stehe zwei Tage in Folge Cocktailempfang mit der CSU-Fraktion, haha.



Am Flughafen wartet neben Doleschal ein freundlicher alter Herr: Markus Ferber, 54. Ferber ist eine Art Mentor. Er kennt die Aufregung. Als Ferber 1994 ins Parlament einzog, war er erst 29.