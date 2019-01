Ina (24), Felix (23) und Tim (23) fahren mit ihrem Van "Oswald" quer durch Europa. Sie interessiert: Was denken EU-Bürgerinnen und Bürger über Europa? Warum gibt es einen Rechtsruck in vielen Ländern? Und was würden die Menschen gerne verändern?

Die drei Hamburger Studierenden führen in jedem europäischen Land Interviews mit den Einheimischen, um das herauszufinden.