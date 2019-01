Das will YES erreichen

Europäische Demokratie: Bisher kann man bei Europawahlen lediglich nationale Parteien wählen, die sich im Europaparlament mit den anderen europäischen Parteien ihrer Parteifamilie zusammenschließen. Dagegen spricht sich YES für gesamteuropäische Parteien aus und will auch selbst eine rein europäische Partei sein.

Am liebsten würde YES deshalb nur zu Europawahlen antreten – momentan geht das nicht. Das deutsche Parteiengesetz schreibt vor, dass Parteien mindestens alle sechs Jahre zu Bundestags- oder Landtagswahlen antreten müssen.

Energiepolitik: Bei der Bewältigung der Energiewende kommt es laut YES auf den Kulturwandel hin zu mehr Umweltbewusstsein in der Bevölkerung an. Den will die Partei durch einige Maßnahmen unterstützen.

Bildungspolitik: Die Hürden für Auslandssemester sollen noch weiter abgebaut werden – dazu sollen sich die Strukturen der europäischen Universitäten noch weiter angleichen. Es soll europäische Universitäten und Europaschulen mit stärkerem Fokus auf europäische Themen geben.

Digitalisierungspolitik: Langfristig soll allein die EU für Digitalisierungsfragen zuständig sein. Dazu soll es, wie in anderen Politikfeldern auch, einen Digital-Ministerrat geben.