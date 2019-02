Den Ausweis-Generator stammt von der österreichischen Band "Bilderbuch". Am Freitag erscheint ihr neues Album "Vernissage my Heart".

Die EU-Ausweise sind nur ein Promo-Stunt. Und dennoch zeigt die Aktion, wie sehr sich viele junge Menschen nach einem anderem Europa sehnen.

Nach einem Europa, in dem die Herkunft keine Rolle mehr spielt und als "Staatsangehörigkeit" ein einfaches "europäisch" ausreicht. Nach einem Europa, in dem "Unisex" als Geschlechtsangabe so geläufig ist wie auf der Club-Toilette oder beim Shoppen. Nach einem Europa, in dem Pässe unbeschränkt gültig sind und dennoch immer wieder neu ausgestellt werden können, wenn wir uns verändert haben.