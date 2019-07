Umso wichtiger also, dass den Stimmen der Jugendlichen direkt in den politischen Instanzen Gehör verschafft wird – am besten, indem sie selbst Teil davon werden.

Aber wieviele junge Menschen können in Zukunft tatsächlich bei den wichtigen Entscheidungen auf EU-Ebene mitreden, haben es also als Abgeordnete ins EU-Parlament geschafft?

Die unter 35-Jährigen in Deutschland können sich über 14 Altersgenossinnen und Altersgenossen in den Parlamentsreihen freuen. Das sind gemessen an der Gesamtzahl der deutschen Abgeordneten (96) allerdings nur rund 14,6 Prozent (eigene Berechnung anhand der Daten des Europäischen Parlamentes) und entspricht leider nicht einmal dem Anteil der unter 18 - 35-Jährigen an der deutschen Bevölkerung von 20 Prozent (Stiftung für Rechte zukünftiger Generationen). Die Stimme der Jugend bleibt vorerst auf der Straße.