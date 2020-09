Aktivistinnen berichten von hilfsbereiten Bosniern – und den Ausnahmen

Wie diese Hilfe aussieht, erleben nun Geflüchtete in der Grenzregion am eigenen Leib. Ein junger Mann aus Tunesien, der seit einigen Monaten in Velika Kladuša festsitzt, erzählt bento, in den vergangenen Wochen habe es eine "Welle an Gewalt" gegeben. Mehrere seiner Freunde seien schon angegriffen worden. Zum Schutz möchte er anonym bleiben, nur ein Foto schickt er von vor Ort.

Und Bárbara Bécares von "No Name Kitchen" berichtet, dass mittlerweile auch Aktivistinnen und Aktivisten ins Visier der Migrantenjäger geraten. "Die meisten Menschen in Velika Kladuša sind nett und hilfsbereit", sagt sie am Telefon, "aber nun werden sie von einigen wenigen Störenfrieden unter Druck gesetzt". Eine ihrer Mitarbeiterinnen sei bereits mehrfach auf der Straße verfolgt und beleidigt worden, fremde Männer würden von ihr, der Migrantenhelferin, immer wieder ungefragt Fotos machen.