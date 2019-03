4 Das Privatleben

Leider beschränkt sich das Problem nicht auf dem Arbeitsmarkt, sondern zieht sich bis in den privaten Bereich. Das liegt vor allem an der bereits erwähnten Teilzeitarbeit.

2017 arbeitete etwa die Hälfte der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen in Teilzeit, im Gegensatz zu knapp 13 Prozent der Männer. (Bundesagentur für Arbeit)

Der Grund dafür ist nicht, dass Frauen einfach Freizeit lieben: Die meisten geben in Umfragen an, gerne mehr arbeiten zu wollen. Doch vor allem in heterosexuellen Beziehungen erledigen sie noch immer mehr Haus- und Fürsorgearbeit, gehen öfter und länger in Elternzeit, unterbrechen dadurch ihren Berufsweg und reduzieren nach dem Kinderkriegen deutlich drastischer ihre Arbeitszeit als es die Partner tun. Besserung ist nicht in Sicht: Die Gleichstellung im Haushalt ist seit 2005 leicht rückläufig. (Zeit Online)

2017 arbeiteten 95 Prozent der Väter minderjähriger Kinder in Vollzeit, versus 33,5 Prozent der Mütter (Statista). Und nur ein Drittel aller Männer ist täglich mehr als eine Stunde im Haushalt oder für die Familie tätig – dafür verbringen sie deutlich mehr Zeit als Frauen mit Sport und Hobbys (Zeit Online). Okay.

Da hilft nur, dass sowohl Frauen als auch Männer daran arbeiten, dieses Verhältnis auszugleichen. Davon profitieren nämlich am Ende alle – auch die Männer: