Die FDP etwa forderte in der Vergangenheit "Chancengerechtigkeit statt Umverteilung", Parteichef Christian Lindner sagte: "Die Ungleichheit in Deutschland, die mich beschwert, das ist die Ungleichheit der Chancen. Die eigentliche soziale Frage ist deshalb die Bildung." (FR)

Wichtig sei doch, dass alle die gleichen Chancen hätten, heißt es in solchen Reden immer. Chancen, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Hautfarbe. Was Menschen dann daraus machten, das sei ja ihnen überlassen. In Deutschland gebe es gute Schulen, solide Krankenversicherung und im internationalen Vergleich günstige Unis für jeden.