"Ich würde in der Debatte eine neue Phase des Werkwohnungsbaus befürworten. Unternehmer brauchen Menschen, die für sie arbeiten. Und die Menschen brauchen Wohnungen. Warum also stellen Unternehmen nicht einfach den Wohnraum für ihre Mitarbeiter bereit, oder subventionieren diesen zumindest? Eine Firma könnte Bestände erwerben und diese dann zu fairen Preisen an ihre Angestellten vermieten. Dadurch würde eine neue Gruppe an Wohnraumunternehmern entstehen, die anders agieren als Privateigentümer oder Genossenschaften und das Phänomen der Wohnungsknappheit und steigenden Mieten auf einem neuen Weg bekämpfen. Es wäre eine Form, bei der sich privates Kapital mit öffentlichen Interessen verbindet. Die Arbeitgeber möchten ja am Ende, dass ihre Angestellten gerne und effektiv für sie arbeiten. Durch bezahlbaren Wohnungsraum könnten sie dazu beitragen."