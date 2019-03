Die neuen Rechten versuchen mit eigenen Medien, den Mainstream gegen Minderheiten und insbesondere den Islam in Stellung zu bringen. Beiträge von Szene-Publikationen werden zehntausendfach im Netz geteilt: Verdrehte Nachrichten, aus dem Kontext gerissen und aufgebauscht. Es gibt rechte Blogs, die auf Facebook und Twitter so erfolgreich wie "Süddeutsche Zeitung" oder Tagesschau sind. Was in solchen Postings behauptet wird, findet sich später in Bundestagsreden oder auf Plakaten auf Demonstrationen wieder.

"Für die Frisörin"

Eines der bekanntesten Medien der Neuen Rechten ist das "Compact"-Magazin von Jürgen Elsässer. In vielen Supermärkten liegt es in der Zeitschriftenabteilung aus – und es gilt als Sprachrohr von AfD und Pegida. Elsässer positioniere seine Zeitschrift nach eigenem Bekunden eher "für die Frisörin als den Akademiker", sagt Paul Middelhoff.