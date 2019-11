bento: Wie ginge es denn deiner Meinung nach weiter?



Ricarda: Die Lausitz muss attraktiv werden, damit sich hier neue Unternehmen ansiedeln und es auch künftig Jobs gibt. Da muss die Politik erst mal mit Grundlegendem helfen: Wir haben hier einen sehr miesen Handyempfang und die Bahnverbindungen sind auch übel.

bento: Wie übel denn?

Ricarda: Nach Berlin fahren von Cottbus tagsüber noch regelmäßig Züge, aber fast immer überfüllt, nachts kommt man nicht mehr weg. Und die Verbindungen nach Leipzig oder Dresden sind grundsätzlich schlecht. Nach Dresden, eigentlich um die Ecke, braucht man mit dem Zug fast zwei Stunden.

bento: Und falls das alles besser wird: Für welche Industrie wird die Lausitz dann bekannt?

Ricarda: Wir dürfen uns nicht auf nur eine Großindustrie konzentrieren, sondern müssen uns breit aufstellen. Aber ich persönlich würde mir wünschen, dass die Lausitz unter anderem Energieregion bleibt und die Windenergie ein Standbein wird. Leider schraubt da die Politk gerade zurück. Erst kürzlich sind hier 500 Arbeitsplätze in der Windenergie weggebrochen – nur, dass darüber nicht so heftig diskutiert wird wie über die Arbeitsplätze in der Kohle.