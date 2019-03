Aber: Das ist noch längst nicht immer und überall Alltag. In vielen heterosexuellen Beziehungen ist es noch immer die Ausnahme, dass sich ein Mann für Haushalt und Kindererziehung entscheidet. Nur ein Drittel der deutschen Väter geht überhaupt in Elternzeit. Und ein Großteil derer, nimmt sich dafür höchstens zwei Monate Zeit. (Zeit)

Deshalb ist es wichtig, dass solche Väter öffentlich gelobt werden. Sie sind Positivbeispiele für eine Gesellschaft, in der wir leben wollen.

Sie zeigen anderen Männern, die zögern, in Elternzeit zu gehen: Hey, das geht. Das darfst du, genau wie die Frauen. Das steht dir zu. Genauso wichtig ist es übrigens, Frauen positiv hervorzuheben, wenn sie sich in der Wirtschaft besonders durchgesetzt haben, wenn sie Führungspositionen besetzen oder Bürgermeisterin werden - eben all die Dinge tun, die Frauen noch immer nicht so oft tun wie Männer. Damit andere Frauen sehen: Das schaffst du. Das steht dir zu. Wenn die das kann, kannst du das auch.