Ökonomischer Druck versus Vaterfreuden? Oft. Aber nicht immer.

Ein Argument, das selten gehört wird, wenn es um den Gender-Pay-Gap geht: Wenn Frauen besser verdienen würden, entfiele vielfach der Druck auf die Männer, Versorger der Familie sein zu müssen. Stattdessen könnten sie mehr Zeit mit den Kindern verbringen.

Nicht immer liegt es aber am Geld, dass Väter mehr arbeiten als Mütter. Oft sind es auch die Frauen, die die Rolle der Hausfrau und Erzieherin aktiv ergreifen, sagt Familienforscher Rost: "Viele Mütter wollen die Zeit außerhalb des Jobs gerne in Anspruch nehmen und nicht sofort zurück in die Arbeitswelt. Ob das eine bewusste Entscheidung oder eine Antizipation der gesellschaftlichen Rollen ist, können wir bisher leider nicht sagen. Wahrscheinlich spielt beides zusammen."

Am Ende sind es vielleicht also nicht nur die Frauen, die in die Rolle der Hausfrau, sondern die Väter, die in die Rolle des Versorgers gedrängt werden. Dass ihnen dabei etwas Lebensqualität verloren geht, ist den meisten inzwischen bewusst. Dass dies eine Auswirkung der immer noch existierenden Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern ist, oft nicht.