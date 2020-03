Wie fühlt sich das Aufwachsen in einer Sekte an? Wie gefährlich sind diese extremen Gruppen? Welche Menschen ziehen sie an? Wie können Angehörige helfen, wenn jemand abrutscht?

Antworten gibt dieses Special. In Text, Ton und Bild.

1. Protokoll: "Ich war in der Sekte immer der Böse, der Besessene, ich fühlte mich ständig von allen bespitzelt und oft wahnsinnig einsam"